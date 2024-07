L'escriptora Irene Pujadas publicarà un conte en la revista 'The New Yorker'

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora Irene Pujadas publicarà el pròxim 18 de juliol el conte 'Damages', traducció d''Els desperfectes', en la revista 'The New Yorker', ha informat aquest dimecres el segell L'Altra Editorial en un comunicat.

El conte, traduït per Julia Sanches, es publicarà en la secció 'Flash Fiction', en una selecció estiuenca de contes breus en la qual també hi ha textos de Haruki Murakami, Emma Cline, Otessa Moshfegh i Peter Orner.

L'editor de la revista, Dennis Zhou, ha assegurat que Pujadas (Sant Just Desvern, 1990) és "la primera autora catalana a formar part d'aquesta selecció", i el text que publicarà 'The New Yorker' és el primer conte del llibre 'Els desperfectes', que va ser Premi Documenta 2020 i Premi Ciutat de Barcelona 2021.