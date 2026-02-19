L'escriptora África Vázquez guanya el 20è Premi Minotauro amb 'La sombra del loto negro'

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora aragonesa África Vázquez ha guanyat el 20è Premi Minotauro de ciència ficció i literatura fantàstica, dotat amb 6.000 euros, per 'La sombra del loto negro', una història de fantasia ambientada en l'Egipte faraònic.
Narra una història de fantasia mitològica èpica i fosca localitzada en un Egipte reinventat, on una sacerdotessa caiguda en desgràcia s'infiltra en el cor de l'imperi per venjar els morts, informa el segell del Grupo Planeta aquest dijous en un comunicat.
El jurat va estar compost per l'escriptor Sabino Cabeza, la periodista Judit Bertran, el professor universitari Fernando Bonete i els divulgadors culturals Laura Díaz i Francesc Gascó, que van seleccionar l'obra entre els 216 manuscrits presentats, procedents majoritàriament d'Espanya.
En les obres presentades aquest any hi predominava lleugerament la fantasia, que per primer cop supera, per un marge molt estret, la ciència ficció, tradicionalment el gènere més representat en el certamen.
África Vázquez (Saragossa, 1990) va publicar la seva primera novel·la als 17 anys gràcies al Premi Jordi Serra i Fabra, té més de 30 llibres editats entre Espanya i Llatinoamèrica, i ha guanyat premis literaris, inclòs el Kelvin 505 del festival Celsius 232.