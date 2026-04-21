L'escriptor Mark Galeotti publica 'Homo Criminalis': "El crim no es pot derrotar mai per complet"

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor anglès Mark Galeotti valora en el llibre 'Homo Criminalis' (Capitán Swing) com el món del crim organitzat ha estat present des del sorgiment de la societat moderna i quina és la seva relació amb els governs, si bé considera que molts es conformen amb minimitzar-lo en comptes d'eliminar-lo: "El crim es pot (i s'ha de) combatre, però no es pot derrotar mai per complet".
Ho explica en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual reconeix que l'estat sempre és més poderós que el món de la delinqüència --a excepció d'alguns exemples a punt de col·lapsar com l'Afganistan, Somàlia o Haití-- ja que els governs tenen més armes, homes i recursos.
"Però els delinqüents s'amaguen en les ombres de la societat, els barris marginals o els erms sense llei. L'objectiu és fer que resulti massa difícil, massa car i massa controvertit que el govern pugui desplegar tota la seva força", subratlla Galeotti.
En aquest sentit, posa d'exemple els cops policials a països com el Brasil per expulsar els delinqüents d'una favela, cosa que només serveix per empènyer-los cap a la següent, incideix Galeotti.
"Han de pacificar i vigilar cada barri marginal que 'alliberen', gastant diners no només per patrullar-lo, sinó també per prestar serveis públics. No es poden permetre fer-ho a tot arreu, tota l'estona".
INCREMENT D'ARMES
Preguntat per com la delinqüència organitzada cada vegada compta amb més armes de foc per protegir les seves operacions, l'escriptor reconeix que hi ha moltes maneres de delinquir més enllà de la violència física directa, però apunta que en cas que tinguin armes, "les utilitzaran, bé sigui per coaccionar la població, resistir-se a la detenció o tenir disputes amb els seus rivals".
De fet, això condueix al fet que persones innocents es vegin atrapades en el foc encreuat i la sensació que l'estat és incapaç o no està disposat a protegir-los, per la qual cosa considera: "Això ha de ser una prioritat per a la policia".
"ELS DELINQÜENTS ES FAN"
Galeotti considera que els delinqüents "es fan, no neixen", però afirma que les circumstàncies en les quals un ve al món sí que importen, ja que un membre d'una comunitat marginada té menys probabilitats de veure oportunitats i enriquir-se per mitjans legals.
Finalment, les eines, les lleis i l'entorn en el qual operen les xarxes criminals actualment no s'allunyen gaire d'estructures del segle XVII, ja que els fonaments del món del crim continuen sent els mateixos: "Com més canvien els delictes, més es mantenen igual".