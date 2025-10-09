L'escriptor hongarès László Krasznahorkai, Premi Nobel de Literatura 2025

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Reial Acadèmia Sueca a Estocolm (Suècia) ha atorgat el Premi Nobel de Literatura 2025 a l'autor hongarès László Krasznahorkai, segons ha anunciat aquest dijous el secretari de la institució, Mats Malm. El jurat ha reconegut la seva "obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l'art".
El Premi Nobel de Literatura ha estat atorgat en 117 ocasions entre 1901 i 2023, entre els quals a 18 dones --la darrera premiada és Han Kang el 2024--.
En els darrers anys, han rebut el premi Kang "per la seva intensa prosa poètica que afronta traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana"; Jon Fosse el 2023, per "la seva innovadora prosa que ha donat veu al que no es pot dir", i Annie Ernaux el 2022 "pel coratge i la precisió clínica amb la qual descobreix les arrels distanciaments i restriccions col·lectives de la memòria personal".
La persona més gran a rebre aquest guardó va ser Doris Lessing, que va ser premiada amb 87 anys. D'altra banda, el Nobel ha estat compartit entre dues persones fins a quatre ocasions en tota la història.