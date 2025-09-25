Publicat 25/09/2025 22:50

L'escriptor Andreu Martín rep el 29 Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Andreu Martín ha rebut aquest dijous el 29 Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, en un acte al Passeig Lluís Companys de Barcelona.

S'ha distingit a Martín per ser "un narrador incansable, creador de personatges inesborrables i pioner de la novel·la negra juvenil en català", ha informat La Setmana en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El guardó, que s'atorga des de 1997, és un premi votat pels professionals del sector editorial que distingeix a persones o entitats per la seva "contribució rellevant i continuada a la cultura catalana, especialment en el llibre i la literatura".

L'acte ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes de la guerra d'Israel a Gaza, i amb el parlament del president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Ílya Pérdigo.

Al llarg de la seva trajectòria, Martín ha escrit al voltant de 50 novel·les per a adults, i més de 60 novel·les infantils i juvenils.

