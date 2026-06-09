L'Escolania de Montserrat interpreta el 'Virolai' a la vigília del Papa en l'Olímpic

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'Escolania de Montserrat ha interpretat el 'Virolai' en la part final de la Vigília d'oració del papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, i que ha rebut una gran ovació.
Després del 'Virolai', el cantant Sergio Dalma ha interpretat amb l'Escolania de Montserrat la cançó 'Em dons força', que ha donat pas a l'himne de la visita apostòlica, 'Alço la mirada', com a final de l'acte.
Està previst que en la visita que realitzi el Papa aquest dimecres a l'Abadia de Montserrat, l'Escolania torna a interpretar el 'Virolai', i resarà el Rosari amb la comunitat benedictina.