L'Escolania de Montserrat estrena el primer cor mixt de la seva història, Schola Cantorum

Funcionarà paral·lelament al cor de nens, que preveu 11 concerts a Catalunya i 3 per Europa



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'Escolania de Montserrat ha inaugurat aquest dilluns el curs acadèmic 2023-24 amb el primer concert del seu nou cor de cambra mixt, Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb el qual incorpora noies per primer cop en la seva història.

Schola Cantorum és un cor no professional amb 29 veus de 17 a 24 anys dirigit per Pau Jorquera, que també és sotsdirector musical de l'Escolania tradicional (la formada només per nois i que continua activa com sempre), informa en un comunicat.

El cor mixt començarà el seu servei regular el cap de setmana del 23 i 24 de setembre i cantarà un cop al mes: interpretarà 'Salve Regina' i 'El Virolai' en l'ofici dels dissabtes i en la missa conventual dels diumenges.

Ha debutat en l'acte de vestició dels escolans tradicionals i els nous escolans del cor tradicional de nois, que ha servit per obrir el curs i que ha presidit l'abat, Manel Gasch, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.

COR TRADICIONAL

Paral·lelament al cor mixt que neix, comença un nou curs el cor tradicional, al qual aquest any s'incorporen 7 alumnes i que preveu diversos enregistraments (motets del compositor Johan Duijck i una col·laboració amb el grup de música pop Els Catarres) a més de 14 concerts: 11 a Catalunya i 3 per Europa.

Els concerts pel continent es faran el 7 d'octubre a Roma (Itàlia), el 14 de desembre a Luxemburg i el 9 de maig a Montpeller (França).