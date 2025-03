L'escola Thau de Sant Cugat aparta un docent pel seu "comportament indegut"

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

L'escola concertada Thau de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha apartat un docent pel seu "comportament indegut" amb un alumne, explica aquest dilluns a Europa Press la fundació pedagògica Coneixement i Cultura (CIC), a la qual pertany el centre.

Segons va informar el canal 3/24 aquest diumenge, la fundació va tenir coneixement dels fets a mitjans de la setmana passada i va decidir prendre "mesures cautelars i d'urgència", apartant el docent i avisant els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

Les mateixes fonts expliquen que es van assabentar dels fets arran de la "denúncia d'un alumne", assenyalen que el professor pertany al claustre de secundària i afegeixen que s'ha seguit el protocol per a aquests casos.

En vista del "comportament inapropiat" d'aquest docent, es va decidir apartar-lo cautelarment i ho van comunicar a totes les famílies del centre perquè n'estiguessin informades.

"Estem molt dolguts. La prioritat és vetllar per l'alumnat, les famílies i la comunitat educativa", i les mateixes fonts indiquen que el centre disposa d'un departament d'orientació psicopedagògica i que es posa a disposició dels alumnes per fer acompanyament.

Fonts de la Conselleria d'Educació, consultades per Europa Press, afirmen que el centre ha apartat el docent, que es van activar "tots els protocols" per a aquestes situacions i que els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.