Una de les víctimes mortals en l'accident d'Urda (Toledo) és de Figueres (Girona)

Diego Radamés - Europa Press
GIRONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Una de les 69 víctimes mortals de l'accident ferroviari d'aquest dimecres a Urda (Toledo) és Andrea Olmos, una catalana nascuda a Figueres (Girona), segons ha confirmat l'Ajuntament de la localitat en una anotació a X recollida per Europa Press aquest divendres.
"Va mantenir una estreta vinculació amb la ciutat, on va desenvolupar una part important de la seva trajectòria personal i professional, abans de seguir el seu camí laboral a Madrid. En aquests moments de dolor, volem fer arribar el nostre afecte a la família i amistats", ha expressat el consistori en un missatge publicat a X.
La catalana treballava a Mango des de feia 12 anys i l'empresa de moda també ha traslladat el condol als seus familiars i éssers estimats: "Era un exemple de compromís i dedicació a la nostra companyia, i molt estimada per tots els seus companys".