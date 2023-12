Les vendes de la rifa de Nadal pugen un 3,63% a Catalunya i se situen en 53,21 euros per habitant

Els catalans es gasten 408 milions d'euros



BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Les vendes de loteria per al sorteig extraordinari de Nadal han pujat en un 3,63% a Catalunya aquest any i se situen en 53,21 euros de despesa per habitant.

Els catalans han gastat 408.611.740 euros aquest any, segons les dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) facilitades aquest divendres.

A Barcelona, les vendes han pujat un 2,66% --amb 283.975.580 euros i 50,34 euros per habitant--, i a Girona ha augmentat un 10,27% --amb 34.903.980 euros i 44,93 euros per habitant--.

A Lleida, les vendes han augmentat un 3,23% --amb 47.923.180 euros i 109,64 euros per habitant--, mentre que a Tarragona han pujat un 5,62% --amb 41.809.000 euros i 50,77 euros per habitant--.

El sorteig extraordinari de Nadal ha facturat un total de 3.318.931.500 euros a tot l'Estat, un 4,37% més.