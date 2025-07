Les urgències de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Barcelona) continuaran tancades aquest diumenge

Redirigeixen a urgències de l'Hospital Sant Camil a Sant Pere de Ribes (Barcelona)

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Les urgències de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès (Barcelona), es mantindran tancades tot aquest diumenge després de les afectacions pel temporal de dissabte, encara que no van perjudicar la cura de les 60 persones en planta.

Fonts de la Generalitat han explicat a Europa Press que l'aigua va arribar a un magatzem amb material sanitari i va afectar l'electricitat d'algunes parts de l'edifici.

Els Bombers de la Generalitat van extreure l'aigua de la zona d'urgències i s'han començat les tasques de neteja per determinar si la inundació ha danyat maquinària.

Les mateixes fonts han demanat que la població que requereixi atenció urgent les pròximes 24 hores es dirigeixi a l'Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes (Barcelona).

A més, davant de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès hi ha un servei d'ambulància preparat per traslladar a l'Hospital Residència Sant Camil a les persones que no sàpiguen que les urgències estan tancades.

El CAP Nord de Vilafranca del Penedès estarà obert les pròximes 24 hores.