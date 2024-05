Les universitats privades catalanes demanaran la PAP abans del segon curs

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Les universitats privades catalanes demanaran la prova d'aptitud personal (PAP) per als graus d'Educació abans de començar el segon curs i si els alumnes no la superen no el podran cursar, segons han informat a Europa Press fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat.

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar l'acord en una reunió divendres passat perquè totes les universitats catalanes sol·licitin la PAP, ha publicat aquest dilluns el digital 'Unportal'.

Les mateixes fonts han assegurat que es tracta d'un acord "transitori" i que el Programa de millora i innovació de la formació de mestres (MIF) continuarà treballant en noves propostes.

Han remarcat que totes les universitats exigiran la PAP, i que "algunes ho faran al final del primer any i els alumnes se sotmetran a les proves generals que organitza el CIC".

Així mateix, han subratllat que els alumnes que al final del primer any no hagin superat la PAP "no podran passar al segon curs".

Les mateixes fonts han assegurat que les set universitats públiques i la UOC mantenen la PAP com a requisit d'accés a primer, mentre que Ramon Llull (URL), Internacional de Catalunya (UIC), Vic (UVic) i Abat Oliba (UAO) la demanaran durant el primer curs.