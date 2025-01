Les universitats de Navarra, Madrid i Catalunya tenen de mitjana els preus de matrícula més alts

MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà per crèdit més alt en els graus es concentra a les universitats públiques de Navarra (19,29 euros), Madrid (18,55 euros) i Catalunya (18,15 euros).

Com a contrapunt, el preu mitjà per crèdit més baix es dona a Galícia (11,95 euros), Astúries (12,34 euros), les Canàries (12,5 euros) i Andalusia (12,62 euros). El preu mitjà per crèdit en la primera matrícula a les universitats públiques de Navarra és un 61% superior al preu mitjà recollit a les universitats públiques gallegues.

Així ho recull l''Estadística de Preus Públics Universitaris', consultat per Europa Press i publicat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

En el curs 2024-25, el preu mitjà de les titulacions de grau en la primera matrícula (15,37 euros) ha experimentat un lleu descens de 0,11 euros per crèdit respecte al curs 2023-24. Si es compara amb el curs 2014-15 el descens ha estat superior a 5,26 euros.

Per àmbits d'estudi, el preu mitjà més elevat correspon a titulacions de Grau en Informàtica; Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i veterinària; i Enginyeria, indústria i construcció. En aquests tres àmbits també és on ha baixat més el percentatge del preu mitjà dels crèdits des del 2017-18: Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i veterinària 27,07%; Informàtica 25,72%; i Enginyeria, indústria i construcció 25,59%.