Les universitats de Girona i Perpinyà impulsen la col·laboració transfronterera

Crearan projectes acadèmics compartits i activitats interculturals

GIRONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) de França crearan una estructura permanent per impulsar, gestionar i consolidar la col·laboració transfronterera a través del projecte Uniescat, concedit per la Comissió Europea.

Les universitats tenen una "llarga trajectòria" de cooperació, però l'efecte fronterer persisteix i amb ell el desconeixement mutu de les dues comunitats, segons recull la UdG en un comunicat d'aquest dijous.

Uniescat vol revertir aquesta situació amb una estructura compartida i permanent que posarà el focus en "la comprensió i la interacció interculturals" de la comunitat transfronterera.

En aquest sentit, desenvoluparà guies per a la preparació de programes acadèmics de doble titulació, recursos lingüístics i estudis sobre reptes transfronterers, a més de tallers acadèmics i activitats culturals, esportives i d'intercanvi de coneixement, entre d'altres.

El projecte s'emmarca dins l'Espai Català Transfronterer (EsCaT), impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Département des Pyrénées-Orientales de França, segons informa la UdG en un comunicat d'aquest dijous.

Uniescat aspira a ser un "model de referència" en cooperació universitària transfronterera, i els seus objectius i activitats estan alineats amb els de l'aliança europea Across.