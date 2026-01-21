Les universitats catalanes mantenen l'activitat però algunes suspenen exàmens i d'altres seran flexibles

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha informat que les universitats catalanes mantenen l'activitat però algunes, com la Universitat de Barcelona (UB), han suspès exàmens i activitats d'avaluació i d'altres seran flexibles en aquest aspecte.
En un comunicat d'aquest dimecres, afirma que la UB ha suspès totes les activitats d'avaluació i exàmens previstos aquest dimecres, arran del descarrilament d'un tren de l'R4 a Gelida (Barcelona) dimarts a la nit.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) manté l'activitat amb normalitat però serà "flexible" en els procediments d'avaluació dels alumnes afectats fins que no es restableixi la mobilitat amb normalitat.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) informa que manté l'activitat acadèmica habitual.
La Pompeu Fabra (UPF) també manté l'activitat acadèmica prevista, "en la mesura que això sigui possible", i assenyala que en les activitats avaluables s'establirà una alternativa per als estudiants que no hi puguin assistir presencialment.
GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA
La Universitat de Girona (UdG) manté l'activitat acadèmica i d'avaluació i informa que "cap estudiant que tingui una prova d'avaluació i no hi pugui arribar per causes alienes a la seva voluntat es veurà perjudicat" i demana que contactin amb els professors tan aviat com sigui possible.
La Rovira i Virgili (URV) de Tarragona continua amb l'activitat acadèmica segons el calendari previst i habilitarà mecanismes alternatius per als estudiants que tenen proves d'avaluació i no poden arribar als campus per problemes de mobilitat: els estudiants afectats hauran de contactar amb els professors "per si es requereixen reprogramacions de les proves".
La de Lleida (UdL) manté l'activitat i, "en qualsevol cas, facilitarà que els alumnes puguin comunicar qualsevol incidència als professors".
La de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) manté l'activitat normal però "es donarà flexibilitat als estudiants que no puguin accedir a les activitats d'avaluació".
UNIVERSITATS PRIVADES
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) manté la normalitat acadèmica però a nivell intern comunica que "existeix flexibilitat en cas que hi hagi estudiants afectats i no puguin arribar al campus" i les casuístiques s'estudiaran a les facultats.
La Universitat Ramon Llull (URL) manté igualment l'activitat acadèmica, però "hi haurà flexibilitat en funció de qualsevol circumstància que es pugui donar al llarg del dia" i atendran totes les incidències dels alumnes que no hi puguin arribar.
La CEU Abat Oliba (UAO CEU) no té activitat acadèmica en aquests moments, atès que està en període d'exàmens, però "es garantirà flexibilitat i es reprogramaran els exàmens dels estudiants que hagin pogut tenir dificultats de transport".
PDI I PTGAS
Quant al personal docent investigador (PDI) i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) que no pugui arribar al seu lloc de feina, la URV demana que contactin amb els seus responsables directes.
Així mateix, la UdG recomana prioritzar el teletreball en cas que sigui possible, d'acord amb les unitats i responsables; i la UPF informa que si no és possible l'assistència presencial del seu PDI, la sessió s'impartirà en línia o, alternativament, s'ajornarà.