Les universitats catalanes lamenten un "atac" israelià a la universitat palestina de Birzeit

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) ha lamentat un presumpte "atac" el 6 de gener a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània, per part de l'exèrcit d'Israel, i creu que "vulnera el dret internacional humanitari i el dels drets humans".
En un comunicat aquest dimecres, assegura que aquesta actuació, en horari lectiu, amb estudiants, professorat i personal tècnic duent a terme activitat acadèmica al campus, va provocar una dotzena de ferits, i reitera que "les universitats són béns civils, espais essencials per al coneixement i la ciència, on cap forma de violència té cabuda i, encara menys, la militar".
"Aquest assalt suposa una vulneració flagrant dels principis humanitaris i el dret a l'educació del poble palestí i suposa un intent deliberat d'aconseguir que la universitat deixi de ser un espai de coneixement i llibertat", i l'Acup ha fet una crida a la pau i el respecte dels drets i llibertats.