Les unitats d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona aniran a 78 municipis a l'octubre

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona passaran per 78 municipis que no compten amb aquest servei municipal durant el mes d'octubre.
Segons indica en un comunicat, les comarques Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental rebran la visita dels equips tècnics de la Diputació.
D'aquesta manera, els veïns podran accedir a aquest servei de manera presencial i de franc per presentar dubtes i reclamacions sobre consum, a banda de rebre material informatiu i consells sobre la factura de l'aigua, gas i electricitat o sobre contractes hipotecaris i telecomunicacions.