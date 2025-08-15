Les UdL comença un grau d'Infermeria a Tremp (Lleida) i la UAO CEU a Barcelona el nou curs

El Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) ja és hospital universitari de la URV
LLEIDA, 15 (EUROPA PRESS)
La Universitat de Lleida (UdL) començarà el curs amb un nou grau d'Infermeria a Tremp (Lleida) i la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona ho farà a Barcelona, amb 20 i 80 places respectivament, informa la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
El grau de la UdL es començarà a impartir a l'Institut de Tremp (mentre s'acaba la reforma de les instal·lacions definitives a l'Hospital Comarcal del Pallars) i oferirà pràctiques clíniques en els centres assistencials de l'Alt Pirineu i Aran.
LA UDL JA L'IMPARTIA
Aquestes 20 places del Grau en Infermeria al Pirineu se sumen a les 105 que ja ofereix la UdL a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de Lleida i les 85 del Campus Universitari d'Igualada (Barcelona).
Quant al grau que estrenarà la UAO CEU, es farà en els espais que la universitat té al carrer Balmes de Barcelona mentre durin les obres d'ampliació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.
URV I MEDICINA
El Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicat la resolució que autoritza el nou emplaçament de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL a Tremp, i també ha publicat que l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) compleix els requisits per ser hospital universitari de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Per tant, les conselleries de Salut i de Recerca i Universitats consideren que l'hospital té els recursos necessaris per impartir la docència pràctica a estudiants.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, "compleix amb el compromís que havia adquirit" de reduir a la meitat els 13 mesos de tramitació que es requerien per adscriure l'Hospital de Tortosa com a universitari i poder impulsar així, en un futur, els estudis de Medicina al Campus ebrenc de la URV.