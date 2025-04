Les Tres Xemeneies i el Disseny Hub, seus del Congrés Mundial d'Arquitectura

Paneque veu les ciutats com l'"esperança" per garantir una vida digna i col·lectiva

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i el Disseny Hub de Barcelona seran les seus principals del Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a la capital catalana entre el 28 de juny i el 2 de juliol del 2026.

Ho ha explicat aquest dilluns el president del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) i director del Congrés, Guim Costa, que ha dit que preveuen que més de 10.000 professionals del sector, acadèmics i estudiants acudeixin al congrés.

La cita, convocada per la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) cada 3 anys, se celebrarà a Barcelona per segona vegada, i també tindrà com a seus secundàries la Sagrada Família --amb el lliurament dels premis de la UIA-- i el castell de Montjuïc, que acollirà la clausura.

200 PONENTS INTERNACIONALS

El congrés reunirà 200 ponents internacionals, 125 dels quals seran seleccionats per l'Equip Comissarial i el Comitè Científic, mentre que 75 propostes seran seleccionades pel jurat del Call for Participants, una convocatòria adreçada a professionals de l'arquitectura i l'urbanisme però també del disseny, la fotografia, el cinema i l'art.

El jurat comptarà amb la paisatgista Catherine Mosbach; l'arquitecta Xu Tiantian; el crític d'arquitectura Hans Ibellings; la historiadora Samia Henni; l'arquitecta i investigadora Marina Otero; l'historiador Philip Ursprung; el professor Wilfred Wang; l'arquitecta Lydia Kallipolity; el fotògraf Maxime Delvaux, i l'arquitecte Urtzi Grau.

A més a més, comptarà amb un taller d'arquitectures emergents amb 12 arquitectes joves o estudiants, que faran investigacions d'una setmana, a banda de la participació de 12 'antagonistes crítics' --filòsofs i sociòlegs, entre d'altres-- que complementaran les ponències des de disciplines vàries, entre altres iniciatives.

Per a aquesta edició s'han encarregat 12 investigacions projectuals inèdites mitjançant la metodologia pràctica Research by Design, que comptaran amb Atelier Bow-Wow, Colectivo C722, Anna Puigjaner, de Vylder Vinck i Forensic Architectures, a més a més d'Eva Franch i TAKK amb la seva investigació Water Parliaments, representants de Catalunya en la pròxima Biennal d'Arquitectura de Venècia.

ARQUITECTURES PER A UN PLANETA EN TRANSICIÓ

Amb el lema 'Becoming. Architectures for a Planet in Transition', el congrés s'estructurarà en 6 temàtiques que reflexionen sobre el temps com a eina de disseny: el paper de l'arquitectura en els desafiaments ecològics ('Becoming More-than-Human'); les formes de significat i poètica en la pràctica quotidiana ('Becoming Attuned'), i els valors i responsabilitats en les transicions entre matèria i construcció ('Becoming Embodied').

També s'investigarà sobre la no neutralitat de l'espai i les relacions interpersonals ('Becoming Interdependent'), aproximacions que permetin prendre més consciència sobre les interaccions globals i locals ('Becoming Hyper-Conscious') i la circularitat dels materials ('Becoming Circular').

UN LEMA "MOLT SUGGERIDOR"

La consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lloat el lema "molt suggeridor" de 'Becoming' i ha recordat que les ciutats continuen sent la millor esperança per garantir una vida digna i col·lectiva als éssers humans.

A més a més, ha apuntat que Catalunya s'articula a través d'una xarxa "articulada i policèntrica" de ciutats i ha defensat la millora i reforma d'infraestructures per reforçar la connexió amb Europa i el món, com els ports de Barcelona i Tarragona i l'Aeroport del Prat.

BARCELONA, CIUTAT D'ARQUITECTES

Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat que Barcelona torni a convertir-se en la ciutat dels arquitectes i ha defensat que l'arquitectura, eina "indispensable" de la transformació urbana i social, no ha de ser una disciplina aïllada ni un luxe, sinó la base de la vida en comú.

En aquesta línia, ha explicat que l'Ajuntament, juntament amb la UIA i la Diputació de Barcelona, ha impulsat la convocatòria 'Repte mineral. Arquitectures de mineria urbana', que buscarà dos projectes que permetin reutilitzar els residus de les obres de la ciutat.

PODER TRANSFORMADOR

El secretari general d'Agenda Urbana, Habitatge i Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha apostat per un impacte més gran de l'arquitectura en el dia a dia i ha subratllat el seu poder transformador, mentre la presidenta del Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya (Cscae), Marta Vall-llosera, n'ha reivindicat l'incidència directa en la cultura i la qualitat de vida i ha defensat el congrés com a plataforma "global" de pensament i transformació.

La vicepresidenta de la UIA, Teresa Táboas, ha reivindicat una visió "disruptiva" de l'arquitectura i ha celebrat l'oportunitat única de debatre i comparar visions polièdriques que suposa el congrés.

L'organització del Congrés Mundial d'Arquitectura és a càrrec del Cscae i el Coac, amb l'impuls i suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.