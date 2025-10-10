Les Terres de l'Ebre (Tarragona) estaran en alerta per pluges intenses el dissabte i diumenge

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió d'intensitat i acumulació de pluja aquest dissabte i diumenge a les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona), ha informat en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que es produeixin episodis de precipitació de fins a 40 l/m2 en 30 minuts, amb acumulacions de fins a 100 l/m2 en 24 hores, i alerta que alguns fenòmens localment torrencials poden precipitar creixements sobtats de barrancs, rius i zones inundables.
La intensitat de la pluja disminuirà a partir del diumenge al matí, quan s'estendran les precipitacions al centre i al litoral sud de Catalunya.
Protecció Civil demana extremar les precaucions en les activitats a l'exterior i en la mobilitat, així com no travesar rius i barrancs ni apropar-se a zones inundables.
Tant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) intensificaran la vigilància de les conques hidrogràfiques davant de possibles creixements.