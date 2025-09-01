Les tempestes deixen més de 40 mm en 30 minuts a Tagamanent i Fogars de la Selva (Barcelona)

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Les tempestes a Catalunya han guanyat intensitat durant la matinada d'aquest dilluns i han descarregat 46,6 i 43,9 mm en 30 minuts en municipis com Tagamanent i Fogars de la Selva (Barcelona), respectivament.
"Les tempestes descarreguen amb intensitat forta o torrencial en punts del litoral i prelitoral nord", ha alertat el Servei Meteorològic de Catalunya sobre les 6 del matí en una anotació a 'X', recollida per Europa Press.
Protecció Civil de la Generalitat va activar el diumenge l'alerta del pla Inuncat per pluges.