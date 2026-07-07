Les temperatures a Catalunya estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per les altes temperatures a Catalunya a causa de la segona onada de calor d'aquest estiu, i es preveu que els termòmetres quedin molt per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, informa en un comunicat.
Fins aquest dimarts el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor, de les quals el 61% han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre hospitalari.
El risc d'incendi és extrem i es prohibeixen les activitats que puguin implicar l'ús de foc o pirotècnia als municipis on el Pla Alfa estigui activat en el nivell 4.