Les startups i scaleups de salut a Catalunya van captar 347 milions en inversió el 2024

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Les startups i scaleups del sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya van captar un total de 347 milions d'euros en inversió el 2024, un augment del 55% respecte el 2023 i la segona xifra més alta de la història, per darrere dels 478 milions del 2022.

És una de les dades que es desprèn de l'Informe de la BioRegió 2024, elaborat per Biocat i presentat aquest dilluns, que també recull que el 80% de la inversió prové del capital de risc, i que el 70% es concentra en tres operacions: 110 milions de la startup de salut dental Impress, 46,2 de l'empresa de neurotecnología Inbrain i 40 de la 'foodtech' Heura.

Quant a la tendència d'inversió per subsector, l'informe destaca el repunt de les tecnologies mèdiques --176 milions d'euros--, mentre que les biotecnològiques han crescut lleugerament per sobre de l'any anterior --143 milions-- i el segment de 'digital health' ha caigut gairebé un 40% --24 milions--.

La Inversió Estrangera Directa va deixar en 2024 prop de 550 milions d'euros i gairebé 1.700 nous llocs de treball, impulsats principalment per la multinacional AstraZeneca i, en menor magnitud, Galderma, Towa i Qiagen, entre altres.

Segons les últimes dades disponibles, corresponents a 2023, el sector va facturar 44.757 milions d'euros (19.264 en activitats sanitàries i 25.493 en indústria), i va emprar a 281.379 persones (206.000 en activitats sanitàries i 75.379 en indústria), el 7,3% de la població ocupada a Catalunya.

A més, Catalunya és la primera a Europa en 'Highly Cited Papers' per milió d'habitants, amb un 3,15% de la seva producció acadèmica entre el 1% més citat, i la cinquena en producció científica per milió d'habitants, i el vuitè del món amb major participació en assajos clínics, estant en la 5 posició a Europa, per darrere de França, Itàlia, Espanya --on els centres catalans participen en el 87% dels assajos-- i el Regne Unit.