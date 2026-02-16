Les siameses mauritanes que va separar Sant Joan de Déu fa 2 anys fan "vida normal" al seu país

Es troben "bé de salut" i presenten només una cicatriu a l'abdomen
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Les germanes siameses de Mauritània que van néixer el 2023 unides per l'abdomen, i que va separar amb una cirurgia l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona fa poc més de 2 anys, fan ara "vida normal" al seu país.
Les dues nenes, Khadija i Cherive, es troben "bé de salut" i presenten només una cicatriu a l'abdomen com a record de la intervenció, informa Sant Joan de Déu en un comunicat d'aquest dimarts.
VISITA A NUAKCHOT
Un equip assistencial del centre, format per la cap de l'Àrea de Nounats, Ana Alarcón, i la infermera neonatal, Patrícia Romero, ha visitat les nenes a l'hospital Mère et Enfant de Nuakchot, capital de Mauritània.
Alarcón ha pogut constatar, junt amb l'equip de l'hospital, el "perfecte estat de salut" de les nenes, amb un creixement i un desenvolupament òptims, en les seves paraules.
"Tant l'equip mèdic com la família estem molt satisfets de l'evolució, i els pares ens han transmès un agraïment especial per l'acolliment i el tracte rebut a Sant Joan de Déu, que els va fer sentir com a casa malgrat la distància", ha afegit.
La visita va servir també per avaluar el funcionament del programa de col·laboració que la consultora Additum i l'Hospital Sant Joan de Déu mantenen amb els ministeris de Salut i de Digitalització de Mauritània per a la millora de l'accés al sistema a més del 50% de la població del país.
LA SEPARACIÓ
Les bessones van néixer el 8 d'octubre de 2023 a Mauritània unides per la part superior de l'abdomen i amb un únic cordó umbilical i, davant de la impossibilitat de separar-les al seu país d'origen, les autoritats sanitàries mauritanes es van dirigir a Sant Joan de Déu demanant assessorament a partir d'aquest programa de cooperació internacional.
Una setmana després del naixement, l'equip mèdic de Sant Joan de Déu rebia unes imagenes enviades des de Mauritània i valorava que la separació era "factible" i es podia dur a terme en el centre barceloní.
Khadija i Cherive van viatjar a Sant Joan de Déu i van ser tractades gràcies al programa solidari de l'Hospital, 'Cuida'm', que finança amb donacions privades el tractament de nens procedents de països de renda baixa que presenten malalties greus però curables i no poden ser tractats al seu país d'origen.
Les pacients van ser tractades el 8 de novembre de 2023, en una operació de 5 hores que va comptar amb la participació d'una vintena de professionals.