Les sales de consum catalanes atenen cada any unes 2.500 persones amb més de 100.000 consums

Catalunya va registrar el 2021 un total de 159 morts per sobredosi

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Les sales de consum supervisat de Catalunya atenen cada any prop de 2.500 persones amb més de 100.000 consums, segons un comunicat de la Conselleria de Salut de la Generalitat amb motiu del Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi que se celebra aquest dijous.

Catalunya va registrar en 2021 un total de 159 morts per reacció aguda a substàncies psicoactivas, la xifra més baixa des de 2017 --quan es va començar a comptabilitzar-- que confirma la "tendència descendent" iniciada en 2020 amb 182 morts per sobredosi, un 19% menys que l'any anterior.

El 70% d'aquestes morts es producieron al domicili el que, segons el parer del departament, fa més rellevant l'educació en la prevenció i l'atenció per a les persones que conviuen amb persones que consumeixen drogues.

Principalment són homes amb una mitjana d'edat de 44 anys que havien consumit diverses substàncies alhora, entre les quals la cocaïna, els opioides, els hipnosedantes i l'alcohol figuren com les més freqüents.

El departament vol aprofitar aquest dia per conscienciar a la ciutadania de l'impacte mortal que tenen les sobredosi per drogues, informar als agents clau sobre com actuar per prevenir-les i recordar a les persones que han perdut la vida a causa de les drogues.

Des de Salut han remarcat la importància d'actuar amb la "major celeritat possible" posant a la persona en posició lateral i cridar el 112 per evitar la mort per sobredosi.