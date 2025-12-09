Les reserves de les conques internes de Catalunya segueixen baixant i es troben al 70,8%

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 70,8% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 71,5%, perdent 0,7 punts en una setmana.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultats per Europa Press, en els quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 480,6 hectòmetres cúbics, quan el dimarts de la setmana passada tenien 485,3.
L'embassament de Darnius Boadella està al 57,1% de la seva capacitat (57,4% dimarts passat); el de Sau, al 46,6% (47,9% la setmana passada); Susqueda, al 88% (enfront del 87,9%); La Baells, al 78,6% (79,6% la setmana passada) i La Llosa del Cavall, al 82,2% (enfront del 83,9%).
D'altra banda, Sant Ponç està al 82,4% (la setmana passada estava al 83,5%); Foix, al 75,1% (enfront del 75,3%); Siurana, al 12,5% (12,7% dimarts passat) i Riudecanyes, al 30,1% (davant del 30,5%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix a Barcelona i la seva àrea i a Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 73,8% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 74,6%, perdent 0,8 punts en una setmana.