Les reserves de les conques internes de Catalunya pugen al 81,5% després del temporal

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Augmenten 11 punts en una setmana i es dupliquen les reserves de fa un any
BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -
Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 81,5% de la seva capacitat, quan dilluns passat estaven al 70,5%, guanyant 11 punts en una setmana, i després del temporal que hi ha hagut a Catalunya durant l'última setmana.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultats per Europa Press, en els quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 552,5 hectòmetres cúbics, quan el dilluns de la setmana passada tenien 478,3.
Fa un any, els embassaments de les conques internes de Catalunya se situaven al 34,5%, per tant, les reserves s'han duplicat de llarg.
PER EMBASSAMENTS
L'embassament de Darnius Boadella està al 77,3% de la seva capacitat (59% dilluns passat); el de Sau, al 67,2% (davant el 41,4%); Susqueda, al 98,6% (davant el 91,9%); La Baells, al 80,2% (77,5% la setmana passada) i La Llosa del Cavall, al 81% (davant el 79,9%).
D'altra banda, Sant Ponç està al 79,6% (la setmana passada estava al 79,8%); Foix, al 88,7% (davant el 76,3%); Siurana, al 15% (12,6% dilluns passat) i Riudecanyes, al 42,7% (davant el 34,4%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix a Barcelona i la seva àrea i a Girona i el seu entorn, estan aquest dilluns al 79,8% de la seva capacitat.