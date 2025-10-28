Les reserves de les conques internes continuen baixant i se situen al 73,5%

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Els embassaments de les conques internes catalanes se situen al 73,5% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 74,1%, després de perdre 0,6 punts en una setmana.
Es tracta de les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades aquest dimarts per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 498,5 hectòmetres cúbics, quan dimarts de la setmana passada en tenien 502,79.
L'embassament de Darnius Boadella està al 58,4% de la seva capacitat (58,7% dimarts passat); el de Sau, al 56% (respecte al 56,6%); Susqueda, al 83,8% (la setmana passada 84,1%); la Baells, al 83,6% (84,8%) i la Llosa del Cavall, al 89% (90,1%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 83,5% (84% la setmana passada); Foix, al 81,1% (respecte al 83,6%); Siurana, al 13,2% (dimarts passat al 13,5%) i Riudecanyes, al 32,2% (respecte al 32,8%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 76,6% de la seva capacitat, quan la setmana passada se situaven al 77,3%, després de perdre 0,7 punts en una setmana.