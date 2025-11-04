Les reserves de les conques internes de Catalunya continuen baixant i se situen al 72,8%

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els embassaments de les conques internes catalanes se situen al 72,8% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 73,5%, després de perdre 0,7 punts en una setmana.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 494,1 hectòmetres cúbics, quan dimarts de la setmana passada en tenien 498,5.
El pantà de Darnius Boadella està al 58,2% de la seva capacitat (58,4% dimarts passat); el de Sau, al 54,3% (respecte al 56%); Susqueda, al 84,2% (fa una setmana 83,8%); la Baells, al 82,4% (83,6%) i la Llosa del Cavall, al 87,7% (89%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 83,7% (creix una mica ja que la setmana passada estava al 83,5%); Foix, al 79,5% (respecte al 81,1%); Siurana, al 13% (dimarts passat 13,2%) i Riudecanyes, al 31,6% (32,2%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 75,9% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 76,6%, després de perdre també 0,7 punts en una setmana.