Les ratxes de vent impedeixen l'enlairament d'un vol d'Astúries a Barcelona aquest divendres

OVIEDO 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El vol Vueling Airlines VY1574, amb sortida programada des de l'Aeroport d'Astúries cap a Barcelona a les 13.20 hores, s'ha quedat a terra aquest divendres sense poder-se enlairar després d'una jornada marcada per un vent intens a causa de la borrasca 'Oriana'.
Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l'estació de l'aeroport va registrar ratxes de fins a 82km/h aquest divendres al matí, en el context d'un avís groc per vent actiu a gran part del Principat.
A més, el temporal de vent també ha provocat la cancel·lació de més d'un centenar de vols a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, a causa de fortes ratxes i limitacions operatives de seguretat, segons fonts aeroportuàries.