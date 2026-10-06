Les pluges torrencials d'aquest dimarts provoquen 22 rescats al sud de Catalunya

TARRAGONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Les pluges torrencials que afecten aquest dimarts al litoral i prelitoral català i al Pirineu i Prepirineu han provocat 22 rescats a les comarques del sud de Catalunya, segons ha detallat la consellera d'Interior del Govern de la Generalitat, Núria Parlon, en una compareixença amb el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà; la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; i el cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell.
Els Bombers han fet més de 100 actuacions en total, i dels 22 rescats, 18 han estat a la zona de Xerta (Tarragona), amb algunes persones atrapades en vehicles; 2 a Vandellós (Tarragona) i 2 a Cambrils (Tarragona).
La carretera C-12 s'ha inundat, i vies com l'A-7 i la C-43 també han registrat incidents però la circulació ja s'ha recuperat.
A més, algunes localitats del sud no tenen subministrament elèctric i a Xerta tampoc no hi ha servei de telefonia.
"CARACTERÍSTIQUES DE TROPICALITAT"
Segalà ha assegurat que l'episodi té "característiques de tropicalitat" i ha detallat que s'han acumulat 46 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs (Tarragona), 43 a Riudecanyes (Tarragona) i 40 en Montroig del Camp (Tarragona), amb dades provisionals.
Les autoritats han demanat prudència fins a entrada la nit --la previsió del Meteocat és que l'episodi de pluges pugui perllongar-se fins a les 2.00 de la matinada del dimecres-- i han explicat que la tempesta s'està desplaçant cap al nord.
Es poden acumular 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns punts i es poden donar fenòmens de temps violent com tornados.