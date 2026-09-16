Les pluges seran intenses la tarda i nit d'aquest dimecres del litoral de Tarragona a Barcelona

Protecció Civil no preveu enviar un Es-Alert, tot i que no ho descarta si l'avís puja a nivell 5
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu l'arribada d'una pertorbació de pluges intenses que afectaran diverses comarques del litoral i prelitoral, especialment des de la zona de Tarragona cap a Barcelona, si bé també poden quedar afectats punts de l'interior de Girona i zones del prelitoral.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dimecres el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, acompanyat del sotsdirector de prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, qui ha explicat que no està previst enviar un Es-Alert a les comarques afectades perquè l'avís actual és de 4 sobre 6, tot i que no descarta fer-ho si el nivell de perill augmenta.
La predicció meteorològica indica que les pluges es produiran a partir de la tarda i durant la primera part de la nit de "manera local".
ZONES AFECTADES
Quant a les comarques que poden patir forts ruixats, fins i tot torrencials, Segalà ha indicat que les pluges poden caure a l'Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat, Tarragonès, Barcelonès i fins i tot arribar a la zona del Vallès.
D'altra banda, l'interior de les comarques de Girona i el Prepirineu oriental també poden superar els llindars de 40 litres en 30 minuts, i fins i tot el de 90 litres en 3 hores.
CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL
Protecció Civil ha recordat els consells bàsics d'autoprotecció en cas de pluges torrencials, com reduir al màxim els desplaçaments i procurar evitar zones inundables i traspassar rius i rieres.
Segalà també ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana i ha recomanat seguir els canals oficials per fer un seguiment de l'episodi de pluges.