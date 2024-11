Les pluges provoquen afectacions als accessos al Port de Tarragona

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal d'aquest dilluns a Catalunya ha provocat afectacions als accessos al Port de Tarragona, i algunes entrades i sortides estan tancades cap a les 11.00 hores.

L'accés pel pont de la Independència està obert per als vianants i tancat per als vehicles, tot i que fonts de la infraestructura han explicat a Europa Press que estan treballant per reobrir el pas pròximament.

L'accés als vianants per la plaça dels Carros no està practicable, i els accessos pel pont de la Petxina i per l'Eix Transversal A-27 funcionen amb normalitat.