Les pluges poden superar els 40 litres per m2 en 30 minuts a la zona de Tarragona

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Les pluges intenses aquest dimecres a la zona de les Terres de l'Ebre i Tarragona poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Així ho ha explicat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a X, recollit per Europa Press, en el qual asseguren que es manté l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat).

Aquest dimecres també s'ha activat el pla per fort onatge previst a la zona litoral sud i a la part del litoral central de Catalunya, on les ones poden superar els 4 metres.