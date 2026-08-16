Publicat 16/08/2026 21:02

Les pluges intenses d'aquest diumenge a Catalunya provoquen 151 trucades al '112' i 31 incidents

Trucades al 112
@112

LLEIDA 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha gestionat fins a les 20.00 d'aquest diumenge 151 trucades relacionades amb les pluges intenses que han afectat a Catalunya.

Les trucades han generat 31 incidents, segons ha informat el 112 en una publicació en X recollida per Europa Press.

La comarca amb més comunicacions és el Pallars Sobirà (58%), seguida del Gironès (25%) i el Berguedà (13%), i el municipi des d'on s'han registrat més trucades és Esterri d'Àneu (Lleida), amb 88, seguit per Cercs (Barcelona), amb 13, i Vilablareix (Girona), amb 10.

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