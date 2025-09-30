Les pluges deixen a Amposta (Tarragona) 301 l/m2 en 24 hores, el valor més alt en 30 anys

TARRAGONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'episodi de pluges que va començar al sud de Catalunya diumenge a la tarda fins dilluns ha deixat un registre de 301 l/m2 en 24 hores a Amposta (Tarragona), on s'ha assolit el valor més alt en més de 30 anys de dades, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicat aquest dimarts.
Concretament, entre els dos dies s'han recollit 305,9 mm per m2 en aquesta localitat, i la intensitat ha estat de 92,3 mm en una hora i 171,2mm en dues.
Així mateix, altres registres rellevants han estat els 214,1 mm al port dels Alfacs i 146,9 mm a l'Aldea, tots dos han batut el seu rècord en més de 30 anys de dades.
A més, dilluns ja queda registrat com el dia més plujós en més de tres dècades en aquestes estacions del delta de l'Ebre, ja que a Amposta, amb 276 mm acumulats al llarg d'aquest dia, supera els 144,2 mm de l'anterior rècord diari de l'1 d'abril del 2020, i l'episodi d'aquest setembre és un dels més destacats, comparats amb els del 2 de setembre del 2023 a Santa Bàrbara (Tarragona).
Finalment, l'activitat elèctrica també ha estat molt elevada, ja que la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va registrar un total de 1.827 llamps núvol-terra durant l'episodi, especialment concentrats al Montsià (681), el Baix Ebre (546) i la Ribera d'Ebre (140).