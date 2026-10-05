Les pluges deixen 10.259 persones sense llum a la província de Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La companyia Endesa ha informat que hi ha 10.259 clients sense llum, principalment a la província de Barcelona, a conseqüència de les pluges que han afectat Catalunya en els últims dies, ha explicat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les afectacions es concentren, majoritàriament, a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat.
Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat per les pluges intenses d'aquest dilluns al matí i per les incidències registrades, sobretot, en l'àmbit metropolità.
A més a més, preveu que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa sol·licita "molta prudència" i mantenir-se informat de manera constant.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut en aquest nou episodi de pluges a Catalunya un total de 1.590 trucades.