Les pluges a Catalunya causen aquest dissabte 94 avisos als Bombers

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut 94 avisos aquest dissabte des de les 12.00 fins a les 20.00 vinculats a l'episodi de pluges que ha afectat a Catalunya i que ha portat a l'activació del pla Inuncat, segons han informat en una publicació a X recollida per Europa Press.
La Regió d'Emergències (RE) des de la qual s'han rebut més avisos és la Metropolitana Nord, amb 28 registres, seguida de la RE Centre, amb 25 registres, i la RE Metropolitana Sud, amb 18 avisos.
La RE de Girona ha acumulat 12 avisos, mentre que la de Lleida ha suposat 9 incidències.
La RE de Tarragona i la de Terres de l'Ebre han registrat 1 avís cadascuna.
Bombers ha atès situacions com inundacions, sanejaments, arbres caiguts, rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts.