Les plataformes d'usuaris es manifestaran el 7 de febrer per les incidències a Rodalies

Coincidirà amb la protesta anunciada per l'ANC i el CdRep
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Les plataformes que agrupen els usuaris de Rodalies han anunciat aquest dimarts que convoquen una manifestació el dissabte 7 de febrer a les 17 hores a Barcelona en protesta per les incidències i "per un tren digne per a tothom, per demanar un servei públic de qualitat i al llarg de tot el territori".
Ho ha explicat la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en unes declaracions a la premsa a l'estació de Sants en representació de la Xarxa de Plataformes d'Usuaris de Tren de Catalunya, i ha precisat que el recorregut de la marxa començarà davant l'estació de França i acabarà a la plaça de Sant Jaume.
L'ANC i el Consell de la República (CdRep) també van anunciar de cara al 7 de febrer una "gran manifestació de país per protestar contra la deterioració dels serveis més bàsics i fonamentals".
UNA PROTESTA QUE TRUCA A "TOTES LES PORTES"
"Portem uns dies insuportables i, malgrat que les comunicacions amb el Govern són diàries, no ens ha quedat cap més opció que sortir al carrer i demostrar la nostra indignació", ha subratllat Gómez.
Ha explicat que tindran el suport d'altres entitats, sindicats i patronals, entre els quals ha destacat les plataformes d'afectats per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i entitats agràries, i ha afegit que estan parlant perquè s'hi adhereixi el Sindicat de Llogateres.
"Volem trucar a totes les portes perquè la mobilitat ho engloba tot. Volem viure als nostres territoris i no estar condemnats a no poder arribar a la capital i també passa que hi ha gent que abandona la capital perquè no pot aguantar viure amb aquests preus", ha criticat.
SERVEIS ALTERNATIUS
Gómez també ha destacat que els serveis alternatius que s'han habilitat per fer front a l'absència de trens "no han arribat a tothom i no han estat útils per a tothom.
"No tothom se'ls ha pogut pagar malgrat haver-los tingut disponibles", ha sostingut.