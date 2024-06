Les plagues estiuenques de paneroles s'avancen dos mesos a Catalunya per la calor, segons Adepap

Les pluges de primavera atreuen els primers mosquits



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Les plagues d'estiu, com les paneroles, s'han avançat dos mesos a Catalunya per la calor, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap).

Les actuacions contra les paneroles de les espècies americana, alemanya i oriental s'han avançat a abril, quan habitualment es començaven a realitzar al juny.

La panerola americana és la de color marró i és la que habitualment viu a les clavegueres; l'alemanya és rossa i se sol trobar a l'interior dels habitatges, i l'oriental és la de color negre i també viu a les clavegueres, encara que la seva presència està disminuint.

El vice-president i portaveu d'Adepap, Andreu Garcia, ha explicat que la primerenca aparició d'aquests insectes fa preveure que "continuaran apareixent amb força aquest estiu", i ha advocat per controlar les plagues.

ELS MOSQUITS TIGRE, TORNEN

Malgrat la sequera i a la calor, les pluges d'abril i maig han provocat l'aparició dels primers mosquits, especialment de l'espècie del mosquit tigre, ja que poden viure amb poca aigua.

Garcia ha explicat que fins i tot en un context sequera, el mosquit tigre viu i s'aprofita de l'activitat humana perquè "li és suficient amb petites acumulacions d'aigua per completar el seu cicle vital i reproduir-se".

Aquesta espècie viu en desguassos, gerres, tests, galledes i altres petits tolls i recipients a l'aire lliure amb poques quantitats d'aigua.

El mosquit comú només apareix a les zones amb pluges abundants o amb grans masses d'aigua, com a rius, llacs o estanys.

ALTRES PLAGUES PER A l'ESTIU

Quant a altres plagues d'aquest 2024, l'arribada del turisme i els viatges internacionals contribuiran a l'augment de plagues de chinches de llit, una plaga que està en auge a Catalunya.

Així mateix, les rates, mamífers que no depenen de la temperatura ambiental per proliferar, ja s'han constituït com a plaga de tot l'any.