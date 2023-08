Les persones de 55 a 80 anys van mostrar menys símptomes depressius en confinament segons un estudi

Ho estudien davant la falta d'una "conclusió clara" de l'impacte del confinament en la depressió



TARRAGONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Les persones d'entre 55 i 80 anys van mostrar menys símptomes depressius durant el confinament per la Covid-19, segons indica un estudi liderat pel grup d'investigació en Alimentació, Nutrició i Desenvolupament Mental de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

L'estudi analitza com van afectar les restriccions de la pandèmia a persones amb síndrome metabòlica que participaven en el projecte Predimed-Plus, informa la URV en un comunicat aquest dimecres.

L'equip investigador va decidir explorar l'impacte del confinament en persones adultes grans davant la "controvèrsia de resultats d'estudis anteriors, que no arribaven a una conclusió clara" sobre l'impacte de les restriccions en l'augment de símptomes depressius.

Per a això, van dissenyar un qüestionari sobre el grau de confinament que va passar cada persona en el qual van incloure aspectes com l'ambient físic --dimensions i condicions de l'habitatge, freqüència en la que sortien de casa durant el confinament, entre d'altres-- i de contacte social --nombre de persones amb les que vivien a la mateixa casa i situació laboral--.

MOTIUS

Segons l'estudi, aquesta disminució de símptomes depressius s'explica per diferents factors, com que les persones d'edat avançada podrien haver-se vist menys afectades per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia que les més joves.

La investigadora Indira Paz-Graniel ha explicat que un altre dels motius és que les persones que ja tenien un diagnòstic de depressió abans de la pandèmia van demostrar ser més resistents "perquè comptaven amb coneixements previs sobre estratègies de gestió emocional i connexió social".

A més, l'equip investigador ha indicat que aquelles persones amb símptomes depressius i major risc de complicacions per Covid-19 podrien haver trobat un alleugeriment en les restriccions de mobilitat i interaccions socials.