Les pel·lícules 'Creatura' i 'Saben aquell' copen les nominacions dels Premis Gaudí

Els guardons es lliuraran el 4 de febrer al CCIB



BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Les pel·lícules 'Creatura', d'Elena Martín, i 'Saben aquell', de David Trueba, són les produccions amb més candidatures als XVI Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, amb 15 i 13 nominacions, respectivament.

Les segueixen '20.000 especies de abejas', amb nou nominacions, 'Un amor', amb vuit, i 'El maestro que prometió el mar' i 'La contadora de películas', totes dues amb sis, han informat els actors Pol López i Vicky Luengo --que van ser premiats en la passada edició-- en la lectura de nominacions.

Els Premis Gaudí tenen per tercer any consecutiu una presència majoritària de dones finalistes, amb un 57% respecte a un 43% d'homes nominats.

En la categoria de Millor Pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: 'Creatura', guardonada en la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes; 'Saben aquell', sobre l'humorista Eugenio; 'Els encantats', d'Elena Trapé, i 'La imatge permanent', de Laura Ferrés Moreno.

En les nominacions a Millor Pel·lícula en llengua no catalana hi ha '20.000 especies de abejas', d'Estíbaliz Urresola; 'Un amor', d'Isabel Coixet; 'El maestro que prometió el mar', de Patrícia Font, i 'Upon Entry (La llegada)', de Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas.

NOMINACIÓ PÒSTUMA A VILLARONGA

En la categoria de Millor Direcció, competiran Elena Martín per 'Creatura', Isabel Coixet per 'Un amor' --en la passada edició el va aconseguir a Millor Documental amb 'El sostre groc'--, David Trueba per 'Saben aquell' i Agustí Villaronga a títol pòstum per 'Loli Tormenta'.

Cinc cineastes aspiren al Gaudí a Direcció Novella: els veneçolans Juan Sebastián Vazquez i Alejandro Rojas per 'Upon Entry'; Laura Ferrés per 'La imatge permanent'; Alejandro Marín per 'Te estoy amando locamente', i Estibaliz Urresola per '20.000 especies de abejas'.