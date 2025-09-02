Les PAU de setembre comencen aquest dimecres a Catalunya amb 8.237 estudiants matriculats

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La convocatòria extraordinària de setembre de les proves d'accés a la universitat (PAU) comencen aquest dimecres a Catalunya amb 8.237 estudiants matriculats.
Aquestes proves es duran a terme des d'aquest dimecres 3 de setembre fins al divendres dia 5, amb 22 tribunals repartits per tot el territori, informa en un comunicat aquest dimarts la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat.
4.482 estudiants faran les proves a Barcelona; 1.716 les faran a Bellaterra (Barcelona); 836 a Tarragona; 662 a Girona, i 541 estudiants a Lleida.
Les xifres d'aquest any representen un increment de 562 estudiants respecte als 7.657 que van realitzar les proves l'any passat, consolidant, segons Universitats una "tendència a l'alça" ja registrada en edicions anteriors.
Respecte al total d'estudiants, 7.098 són estudiants de Batxillerat, respecte els 1.139 que provenen dels Cicles Formatius de Grau Superior i, en conjunt, 4.441 estudiants faran nomès exàmens de la fase d'admissió.
Els estudiants poden consultar tots els horaris a la web del Canal Universitats i podran conèixer els seus resultats a partir del 16 de setembre al Portal d'accés a la universitat.