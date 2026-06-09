Les PAU d'Anglès inclouen un 'writing' sobre l'estrès i l'ansietat adolescent

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'examen d'Anglès en les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya ha inclòs un 'writing' --exercici escrit-- sobre l'estrès i l'ansietat adolescent, entre els exercicis de la prova.
En l'examen d'aquest dimarts, consultat per Europa Press, s'ha preguntat sobre un text en relació amb l'umami i un 'listening' de la música australiana Gotcha.
Finalment, en el 'writing' els alumnes han tingut l'opció d'escriure sobre l'estrès i l'ansietat adolescent o un text formal adreçat al coordinador d'un 'workshop' internacional sobre cuina saludable.
En la prova de llengua estrangera, l'anglès ha estat la llengua triada majoritàriament pels estudiants, amb un 98,76% (34.629 estudiants), seguit del francès amb un 0,92% (324), l'alemany amb un 0,21% (75) i l'italià amb el 0,1% (36).
DUES PROVES PILOT
Enguany, les PAU posaran en pràctica dues proves pilot: una en l'àmbit de la digitalització en els tràmits d'accés, i una altra per detectar dispositius electrònics per "garantir l'equitat i la igualtat de condicions durant la realització de les proves".
La primera prova pilot serà a 19 instituts perquè els estudiants puguin fer els tràmits relacionats amb l'accés a la universitat mitjançant l'IdCAT Mòbil, sense necessitat d'haver d'accedir cada vegada amb un usuari i una contrasenya determinats.
La previsió és que la utilització del sistema d'identificació digital es faci extensiva a tots els estudiants progressivament els pròxims anys; i, d'altra banda, s'implementarà una prova pilot aleatòria amb detectors d'aparells digitals de comunicació (mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, entre d'altres).
L'incompliment de la norma de no fer servir aquests dispositius o per còpia en els exàmens comportarà l'expulsió immediata de l'estudiant de l'aula, la qualificació de 0 en aquest examen i la possible imposició de sancions per part de la comissió organitzadora de les PAU, qui pot decidir anul·lar la totalitat de les PAU a l'estudiant.