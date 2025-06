Les PAU comencen aquest dimecres a Catalunya marcades per la penalització per les faltes d'ortografia

Els resultats se sabran el 25 de juny i l'11 de juliol serà la primera assignació de places

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Les PAU de Catalunya començaran aquest dimecres i s'allargaran fins divendres en un any marcat per la penalització per les faltes d'ortografia a Llengües i Literatura i 6 matèries més, i l'obligatorietat de fer tots els exercicis de l'examen de cada assignatura, sense opcionalitat com altres anys.

Les proves començaran dimecres a les 9 del matí amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura, després del qual hi haurà un descans de 10.30 a 12 per després dur a terme l'examen de Llengua Estrangera --Anglès, Francès, Alemany o Italià-- fins a les 13.30.

La jornada continuarà a les 15 amb els exàmens de Cor i Tècnica Vocal, Física, Fonaments Rrtístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals i Literatura Dramàtica.

L'endemà, dijous, de la fase d'accés --antiga fase general-- es faran els exàmens d'Història i Història de la Filosofia de 9 a 10.30; i durant la resta del dia les proves de Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Història de l'Art o Química, entre d'altres.

Divendres començarà amb Llengua Catalana i Literatura a primera hora i després es faran els exàmens de la fase d'admissió --antiga fase específica-- com Llengua i Cultura Gregues, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Biologia o Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci, entre d'altres.

FALTES D'ORTOGRAFIA

Enguany les faltes d'ortografia podran descomptar fins a un màxim de 2 punts --0,1 per cada una-- en els exàmens de Llengua Catalana i Castellana i Literatura Catalana i Castellana.

En Llengua i Cultura Llatines, Llengua i Cultura Gregues, Geografia, Història de la Filosofia, Història i Literatura Dramàtica les faltes i altres aspectes, com la coherència i cohesió textual o la presentació, podran restar fins a un 10% de la nota --1 punt--.

La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, va detallar dijous de la setmana passada que es pot restar fins a un 10% en aquestes 6 matèries perquè s'ha de "produir text", és a dir, fer una redacció amb la resposta en l'exercici.

Quant a la resta de matèries, més enllà de les Llengües i Literatura i d'aquestes 6 assignatures, fonts del departament van explicar a Europa Press que no tenen una "part de redacció prou considerable" com per poder avaluar aquest 10%.

Una altra de les novetats d'enguany és que s'hauran de fer tots els exercicis de l'examen de cada assignatura, és a dir, es redueix l'opcionalitat d'anys anteriors, en què els alumnes podien triar quin exercici fer: igualment, la Conselleria assenyala que alguns exercicis podran tenir "algun tipus d'opcionalitat".

MATRICULATS A LES PROVES

44.238 estudiants s'han matriculat enguany a les PAU a Catalunya, i aquesta xifra suposa un increment del 4% respecte a l'anterior (quan van ser 42.550 estudiants): del total, 33.904 venen de batxillerat (4.488 el 2024), 5.267 d'FP superior (4.871 el 2024) i 5.067 són de matrícula lliure (4.871 el 2024).

Es faran 175 exàmens; els alumnes s'examinaran a 31 municipis; hi haurà més de 2.400 docents per vigilar i corregir; i els resultats se sabran el 25 de juny, la preinscripció serà del 3 al 30 de juny, i l'11 de juliol serà la primera assignació de places.