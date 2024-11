Les oficines 'davant de mortem' comptabilitzen 89 casos de desapareguts actius actualment per la DANA de València

Aquesta xifra inclou exclusivament les denúncies on els familiars han aportat dades i mostres biològiques per a la identificació

VALÈNCIA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Les oficines 'ante mortem' habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb metges forenses comptabilitzaven a les 20.00 hores d'aquest dimarts 89 casos de desapareguts actius a causa de la DANA i posteriors inundacions que van afectar a la província de València el passat 29 d'octubre, segons les xifres del Centre d'Integració de Dades (CID).

Aquests casos actius corresponen exclusivament a les denúncies on els familiars han aportat diferents dades i facilitat mostres biològiques que permetin la identificació posterior dels seus familiars, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.

L'alt tribunal valencià ha assenyalat que les denúncies de desapareguts amb expedient actiu en aquestes oficines "no equivalen al nombre total de desapareguts que podria haver generat la tragèdia, doncs pot haver-hi casos de desaparició que no s'hagin denunciat encara".

A més, ha agregat que aquests 89 casos actius per desaparicions denunciades "han de posar-se en relació amb el nombre de persones mortes a les quals ja se'ls ha practicat l'autòpsia en l'Institut de Medicina Legal (IML) però estan pendents de ser identificades, que ascendeixen a 62".

195 AUTÒPSIES, AMB 133 IDENTIFICATS

Segons l'últim balanç del CID, tancat a les 20.00 hores d'aquest dimarts, els forenses han realitzat en tot aquest episodi 195 autòpsies a morts en la DANA, els mateixos que han ingressat en el dipòsit de cadàvers de la Ciutat de la Justícia de València.

D'aquest total, 133 estan plenament identificats. D'aquestes identificacions, 119 s'han aconseguit per l'anàlisi d'empremtes dactilars i les 14 restants per mostres d'ADN.

Les dades que poden aportar els familiars de desapareguts en les oficines 'ante mortem' per facilitar la identificació van des de fotografies, ressenyes personals i antropomètriques, històries mèdiques, radiografies o vestimenta, a efectes personals, tatuatges, fitxes dentals, operacions quirúrgiques realitzades, ús de pròtesis internes o marcapassos, entre altres.

Per a la identificació mitjançant perfil genètic, la major fiabilitat estreba en les mostres biològiques de familiars ascendents i descendents directes, així com el lliurament d'efectes d'ús personal pertanyents al desaparegut com un raspall de dents o una fulla d'afaitar.

Aquests oficines estan situades, en el cas de la Guàrdia Civil, en la Comandància de Patraix, al carrer Calamocha 4; i en el cas de la Policia Nacional es localitza a la Prefectura Superior de Policia, a la Gran Vía Ramón y Cajal, 42. Ambdues a la ciutat de València.

A més, han estat instal·lades oficines mòbils per recollir dades i denúncies de familiars de desapareguts, i evitar que hagin de desplaçar-se a València. Se situen en les localitats d'Albal (Lloc de la Guàrdia Civil, carrer de la Tabacalera), Alfafar (Edifici Municipal de Benestar Social, carrer La Taleta, 38) i Algemesí (Policia Local, carrer Sant Nicolau de Bari, 56). El seu horari ininterromput és de 9.00 a 21.00 hores.

INFORMES D'IDENTIFICACIÓ

El CID és un òrgan tècnic que està integrat per una Oficina Forense i una Oficina de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb agents especialitzats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i té com a funció principal reunir i supervisar els diferents informes d'identificació que es realitzin per les diferents institucions a les persones mortes en successos amb múltiples víctimes, en virtut del RD 32/2009.

Aquest centre és l'únic facultat per aquest Reial decret per facilitar públicament als mitjans xifres oficials, a través de l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, relatives al tractament mèdic forense i de policia científica del succés.