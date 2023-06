Les obres de la Via Laietana de Barcelona deixen al descobert nou tombes mil·lenàries

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Les obres d'adequació de la Via Laietana de Barcelona han deixat al descobert restes òssies corresponents a set tombes d'època romana i dues més d'època tardoantigua.

Segons ha explicat l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest dimarts, les restes s'afegeixen a les que es van localitzar a la mateixa zona, a l'altre costat del carrer, el passat mes de febrer.

Les restes seran traslladades a les instal·lacions que l'Icub té a la Zona Franca de Barcelona per fer-ne un estudi antropològic.

La troballa és als voltants de la plaça Antoni Maura, on l'equip d'arqueologia ha excavat per documentar "la gran quantitat d'estructures superposades de diverses èpoques" que han aparegut arran de les obres, que no patiran cap impediment en el seu desenvolupament.

En aquest espai del centre de la ciutat hi ha aparegut una dotzena de murs de diferents cronologies, a més d'un pou dels segles XVIII-XIX, una pilastra i paviments de taulells, entre d'altres.