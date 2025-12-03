Les obres del nou Institut Escola Cal Maiol de Barcelona començaran al maig

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El Consorci d'Educació de Barcelona ha informat que les obres del nou Institut Escola Cal Maiol, situat al recinte de Can Batlló de Barcelona, començaran al maig i suposaran la construcció del nou edifici i la rehabilitació del bloc 19, amb l'objectiu que l'equipament estigui operatiu per al curs 2028-2029
Segons el calendari previst per Infraestructures.cat, les obres s'adjudicaran a l'abril i començaran al maig, amb una durada prevista de 24 mesos, i el conjunt de l'equipament tindrà un cost de 13,5 milions d'euros, explica el Consorci en un comunicat aquest dimecres.
El nou centre públic, "una llarga reivindicació veïnal de la Bordeta", permetrà ampliar l'oferta educativa d'infantil, primària i l'ESO amb el pas de l'escola d'una línia a institut escola de dues línies: acollirà 450 alumnes d'infantil i primària i 240 de l'ESO.