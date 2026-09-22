Les obres en Fabra i Puig "no tenen per què tenir relació" amb la caiguda del sostre, segons Rodalies

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Les obres de Renfe al paviment de l'estació de tren de Fabra i Puig de Barcelona, on aquest dimarts a la tarda s'ha desprès un fals sostre que ha deixat tres ferits, "no tenen per què tenir cap tipus de relació" amb l'incident, ha informat el director de Rodalies, Òscar Playà, en una atenció als mitjans.
Playà ha explicat que s'ha produït un despreniment d'un fals sostre de canyís sobre la línia de peatges, on es trobaven en aquest moment tres persones que han resultat ferides lleus.
Arran d'aquest incident, Rodalies ha tancat l'estació, ha parat la circulació dels trens i ha avisat els bombers, la policia i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una operativa que ha estat "ràpida", segons Playà.
Sobre els motius, ha dit que serà el personal de Renfe el que haurà de fer la "investigació pertinent" i que de la seva valoració dependrà la reobertura de l'estació.
De moment, la circulació de trens per la línia es manté, tot i que no efectuen parada fins a la següent estació, on els usuaris poden agafar la línia 1 de Metro per dirigir-se a Fabra i Puig.