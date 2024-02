Les llibreries i editorials pagaran per les parades de Sant Jordi a diferents zones de Barcelona

Només ho faran les que s'instal·lin a les "zones professionals" que requereixen serveis



BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

Les llibreries i editorials pagaran per tenir parades per Sant Jordi a les "zones professionals" de Barcelona que requereixen serveis, com és el cas del passeig de Gràcia i la Rambla, han explicat a Europa Press el president del Gremi de Llibreters i integrant de la Cambra del Llibre, Èric del Arco, i el secretari tècnic del gremi, Marià Marin.

La taula de preus estableix un mínim de 80 euros més IVA, per una parada de sis metres d'una editorial o llibreria agremiada, i un màxim de 484 euros per a una de 24 metres no agremiada, ha publicat aquest dijous 'El Periódico'.

Del Arco ha explicat que la majoria de les parades de Sant Jordi són de sis metres, i ha remarcat que aquesta aportació dels llibreters i editorials serà entre un 10 i un 15% del total, que ha xifrat en un màxim d'uns 40.000 euros.

Ha afirmat que fins ara n'assumien el cost la Generalitat i l'Ajuntament i que un cop la pandèmia va demostrar que Sant Jordi es podia fer al passeig de Gràcia d'una manera ordenada, s'ha demanat una "aportació" per part de les llibreries i editorials com a beneficiaris.

Ha assegurat que la Cambra del Llibre va fer una reunió i hi va haver consens en el sector de dur a terme una aportació per participar en el cost dels serveis de la diada.

Marin ha precisat que aquestes zones on es pagarà són el passeig de Gràcia amb les transversals Diputació, Rosselló, Mallorca i Provença; Gran de Gràcia; la Rambla; passeig Lluís Companys; la plaça Universitat; la plaça Orfila; la plaça Sarrià, i el tram de l'avinguda Diagonal entre Pau Romeva i Joan Güell, que requereixen serveis de seguretat i emergència i personal.

Del Arco ha recordat que les parades de fins a 12 metres davant el seu establiment són de franc durant tres dies.